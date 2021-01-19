Залез на дерево с веревкой на шее: в Киеве патрульные спасли мужчину от самоубийства – фото
Полицейские провели удачные переговоры с человеком, который хотел покончить с собой. В Соломенском районе столицы произошел инцидент, во время которого мужчина попытался лишить себя жизни.
Прохожие, которые увидели мужчину, который собирался повеситься, вызвали на место полицию. Об этом сообщили в пресс-службе патрульной полиции Киева.
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Сейчас мужчина находится под наблюдением медиков.
Что известно о спасении мужчины от самоубийства полицейскими в Киеве
- Мужчину, который залез на дерево с веревкой на шее, увидели прохожие на улице Ушинского в Соломенском районе столицы.
- Когда на место приехали полицейские, мужчина еще не прыгнул. Однако пообещал это сделать, если копы приблизятся к нему.
- Поскольку веревку киевлянин привязал к ветке, правоохранители действовали крайне осторожно. Они наладили контакт с мужчиной и уговорили его спуститься.
Мужчина с веревкой на шее угрожал прыгнуть с дерева / Фото пресс-службы патрульной полиции Киева
На момент, когда самоубийца слез с дерева, внизу его уже ждали медики. Полицейские передали мужчину врачам, которые сейчас занимаются оценкой его психологического состояния.
Как киевлянин объяснял мотивы своего поступка, неизвестно.
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