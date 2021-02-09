Правоохранителям пришлось применять наручники, чтобы унять жителя столицы, который хотел покончить с собой и неадекватно себя вел.

Инцидент произошел на днях в одной из многоэтажек на улице Кадетский гай. Около 5:00 утра соседи мужчины решили обратиться к правоохранителям с сообщением о том, что он собирается прыгнуть с балкона 14 этажа.

Смотрите также В Харькове молодая девушка выпрыгнула с 10 этажа: перед тем оставила вещи у окна

Как выяснили полицейские, жители дома слышали шум из квартиры мужчины почти всю ночь, но к копам звонили.

Как в Киеве спасли от самоубийства отца 4 детей

Представители патрульной полиции, которые приехали по адресу, сразу услышали крики мужчины о том, что он собирается прыгать. При этом он говорил, что ему уже нечего терять, а он "видел бога".

Инспекторы поднялись на 14 этаж, где смогли начать разговор с одетым только в шорты мужчиной.

Параллельно с этим другие патрульные выяснили, что укорачивать себе жизнь киевлянин ушел, оставив дома 4 маленьких детей.

Во время переговоров мужчину схватили за руку и положили лицом в пол.

Из-за чего именно житель столицы решил прыгнуть с 14 этажа, неизвестно. Его госпитализировали в специализированное учреждение. На месте происшествия работали представители службы по делам детей.

Смотрите видео с места попытки самоубийства, которую пытался совершить многодетный отец: