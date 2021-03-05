Выпрыгнул из окна и пытался убежать: в Киеве патрульные задержали подозреваемого в убийстве
На улице Львовской в Святошинском районе Киева ночью 5 марта произошло кровавое убийство. Задержать предполагаемого преступника смогли патрульные, прибывшие на вызов о громкой ссоре.
Источник:Патрульная полиция Киева
По словам правоохранителей, в полицию обратилась женщина, которая живет в доме, где произошло преступление. Она сообщила о драке и криках, которые несутся из соседней квартиры.
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Когда же инспекторы прибыли на место, им пришлось долго стучать в дверь, чтобы попасть внутрь помещения.
Зарезал ножом во время застолья
Полицейские успели увидеть пятна крови / Фото полиции Киева
- Кто-то из находившихся в квартире открыл дверь и быстро ее закрыл. Но в этот миг правоохранители увидели пятна крови на полу коридора.
- Через минуту после этого из окна квартиры выпрыгнул мужчина.
- Патрульные нашли его в кустах возле дома.
- В квартире полицейские увидели женщину и мужчину с несколькими ножевыми ранениями.
- Несмотря на попытки медиков оказать помощь, пострадавший умер по дороге в больницу.
На месте происшествия работали следователи. По предварительным данным, мужчина ударил своего товарища из-за ссоры, которая возникла у него с потерпевшим во время застолья.
Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения.
Предполагаемый убийца пытался скрыться в кустах / Фото полиции Киева
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