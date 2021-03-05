На улице Львовской в Святошинском районе Киева ночью 5 марта произошло кровавое убийство. Задержать предполагаемого преступника смогли патрульные, прибывшие на вызов о громкой ссоре.

По словам правоохранителей, в полицию обратилась женщина, которая живет в доме, где произошло преступление. Она сообщила о драке и криках, которые несутся из соседней квартиры.

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Когда же инспекторы прибыли на место, им пришлось долго стучать в дверь, чтобы попасть внутрь помещения.

Зарезал ножом во время застолья

Полицейские успели увидеть пятна крови / Фото полиции Киева

Кто-то из находившихся в квартире открыл дверь и быстро ее закрыл. Но в этот миг правоохранители увидели пятна крови на полу коридора.

Через минуту после этого из окна квартиры выпрыгнул мужчина.

Патрульные нашли его в кустах возле дома.

В квартире полицейские увидели женщину и мужчину с несколькими ножевыми ранениями.

Несмотря на попытки медиков оказать помощь, пострадавший умер по дороге в больницу.

На месте происшествия работали следователи. По предварительным данным, мужчина ударил своего товарища из-за ссоры, которая возникла у него с потерпевшим во время застолья.

Если вину задержанного докажут в суде, ему грозит от семи до пятнадцати лет заключения.

Предполагаемый убийца пытался скрыться в кустах / Фото полиции Киева