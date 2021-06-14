В Киеве коп, приехавший на вызов по домашнему насилию, выбил телефон из рук заявительницы: видео

Скандалом закончился вызов о вероятных семейных разборках на Троещине. Один из патрульных, который приехал на вызов, фактически напал на заявительницу.

Началось все с того, что жительница Троещины услышала крики с первого этажа дома. Ей показалось, что в квартире мужчина бьет женщину. Патрульные, прибывшие на место происшествия, попытались разобраться в ситуации.

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Впрочем, владельцы квартиры, где якобы произошло насилие, заверили правоохранителей, что у них ничего не произошло.

Выбил телефон из рук

Во время общения с заявительницей один из инспекторов начал вести себя достаточно агрессивно. Он предложил женщине не вмешиваться в жизнь других людей и не реагировать на крики.

Называть свою фамилию мужчина отказался. Зато, когда женщина начала снимать их конфликт на видео, выбил у нее из рук мобильный.

Чтобы разобраться с ситуацией заявительнице пришлось вызвать другой экипаж патрульных и следственно-оперативную группу.



Объяснение женщины-потерпевшей / Фото сообщества "Деснянский вживую"

Полицейские приняли заявление, написанное уже на патрульного. Привлекли ли инспектора к ответственности и проводят ли в отношении него хотя бы какие-то проверки, пока неизвестно.

Смотрите видео конфликта патрульного с женщиной на Троещине: