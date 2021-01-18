Полицейский Сергей Бурмака спас жизнь мальчику, который гулял по льду на озере Жандарка на Позняках в Киеве. Инцидент произошел 17 января.

В последние дни в Киеве в воде оказалось немало людей, которые пошли разгуливать по замерзшим озерам и Днепру без учета толщины льда. Одного из пострадавших спас милиционер, который гулял с ребенком. Об этом рассказали в пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Несмотря на крайне холодную температуру, во многих местах лед в водоемах столицы не способен выдержать вес человека. Это связано с многочисленными источниками достаточно теплой воды.

Что известно о спасении мальчика патрульным в Киеве

Полицейский гулял с ребенком вблизи Жандарки, когда услышал крики взрослых и детей.

Увидев мальчика, который провалился под лед, Сергей Бурмака сразу побежал к нему.

За 10 метров до места провала он лег на живот, подполз к пострадавшему и вытащил его на безопасное место.

Спасенного мальчика полицейский передал перепуганной бабушке, которая сразу повела ребенка домой.

Что делать, если человек провалился под лед