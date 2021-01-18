В Киеве патрульный вытащил ребенка из-под льда
Полицейский Сергей Бурмака спас жизнь мальчику, который гулял по льду на озере Жандарка на Позняках в Киеве. Инцидент произошел 17 января.
В последние дни в Киеве в воде оказалось немало людей, которые пошли разгуливать по замерзшим озерам и Днепру без учета толщины льда. Одного из пострадавших спас милиционер, который гулял с ребенком. Об этом рассказали в пресс-служба патрульной полиции Киева.
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Несмотря на крайне холодную температуру, во многих местах лед в водоемах столицы не способен выдержать вес человека. Это связано с многочисленными источниками достаточно теплой воды.
Что известно о спасении мальчика патрульным в Киеве
Полицейский гулял с ребенком вблизи Жандарки, когда услышал крики взрослых и детей.
Увидев мальчика, который провалился под лед, Сергей Бурмака сразу побежал к нему.
За 10 метров до места провала он лег на живот, подполз к пострадавшему и вытащил его на безопасное место.
Спасенного мальчика полицейский передал перепуганной бабушке, которая сразу повела ребенка домой.
Что делать, если человек провалился под лед
- Пострадавший должен позвать на помощь и широко раскинуть руки, удерживаясь от погружения в воду
- Выбираться лучше без резких движений, ложась на лед грудью и вытаскивая на поверхность по одной ноге.
- С проруби лучше всего откатываться на безопасное расстояние, а затем – ползти в сторону, с которого уходили.
- Ни в коем случае надо бежать к берегу.
- Для спасения человека лучше всего использовать какой-то предмет, с помощью которого пострадавшего можно вытащить.
- К проруби лучше подбираться ползя, пытаясь занять собственным телом максимальную площадь. По возможности, подложить под себя какую-то фанеру или доску.
- К краю проруби подползать нельзя. За 3-4 метра пострадавшему следует передать веревку, шарф, ремень или палку, с помощью которой нужно вытащить его на лед.
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