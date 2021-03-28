В Печерском районе Киева 28 марта образовался огромный гейзер. Коммунальщики пытаются устранить проблему.

Инцидент произошел на улице Рыбальской, 13. Гейзер имеет несколько метров высотой.

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Жители района надеются, что проблему как можно быстрее устранят.

Какова причина аварии

По сообщению Киевского городского совета, произошло повреждение магистрального трубопровода. Аварию локализовали. Однако пока ведутся ремонтные работы, без теплоснабжения остались 133 дома.

Отметили, что трубопровод прокладывали в 1974 году.

Люди в сети опубликовали видео, на котором виден стремительный фонтан.

Приблизне місце, де "забив" гейзер:

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