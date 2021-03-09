В Киеве на улице Михаила Бойчука, 1/2 владельцы кафе решили его увеличить 2,5 раза. На это им никто разрешения не давал. Строительство хотят вести вплотную к архитектурному памятнику.

Работы запланированы в охранной зоне исторического здания на улице Бастионная, 2. Речь идет о "Жилом доме, 1949-1954 годов" (охранный номер 516-Кв).

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Купили кафе, но строят ТРЦ

В 2019 году Киевсовет передал ООО "Азор К" земельный участок площадью 0,05 га, поскольку на ней было расположено кафе, которое принадлежит фирме. В 2018 году они купили это здание. В 2021 году планируют "реконструкцию".

Именно это кафе и планируют превратить в ТРЦ / Фото сайта "Наші гроші"

Сейчас площадь здания составляет 254,7 квадратных метров. Впрочем, "Азор К" зарегистрировало сообщение о начале выполнения строительных работ по реконструкции помещений.

Соответственно технико-экономическим показателям объекта, его общая площадь будет составлять 674,3 квадратных метров.

Скриншот уведомления о строительстве

Фирма увеличивает площадь бывшего кафе более чем в 2,5 раза.

Для такой застройки фирме необходимо было:

получить градостроительные условия и ограничения, чего сделано не было;

получить разрешение на строительство объекта класса последствий СС2, а не подавать уведомление о начале работ на объект СС1.

Ведь к незначительным последствиям (СС1) не могут быть отнесены объекты, новое строительство которых осуществляется в охранной зоне памятников культурного наследия национального и местного значения.

Предыстория: