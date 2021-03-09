В Киеве на Печерске кафе планирует "превратиться" в ТРЦ: разрешения на это не имеют
В Киеве на улице Михаила Бойчука, 1/2 владельцы кафе решили его увеличить 2,5 раза. На это им никто разрешения не давал. Строительство хотят вести вплотную к архитектурному памятнику.
Источник:"Наші гроші"
Работы запланированы в охранной зоне исторического здания на улице Бастионная, 2. Речь идет о "Жилом доме, 1949-1954 годов" (охранный номер 516-Кв).
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Купили кафе, но строят ТРЦ
В 2019 году Киевсовет передал ООО "Азор К" земельный участок площадью 0,05 га, поскольку на ней было расположено кафе, которое принадлежит фирме. В 2018 году они купили это здание. В 2021 году планируют "реконструкцию".
Именно это кафе и планируют превратить в ТРЦ / Фото сайта "Наші гроші"
Сейчас площадь здания составляет 254,7 квадратных метров. Впрочем, "Азор К" зарегистрировало сообщение о начале выполнения строительных работ по реконструкции помещений.
Соответственно технико-экономическим показателям объекта, его общая площадь будет составлять 674,3 квадратных метров.
Скриншот уведомления о строительстве
Фирма увеличивает площадь бывшего кафе более чем в 2,5 раза.
Для такой застройки фирме необходимо было:
- получить градостроительные условия и ограничения, чего сделано не было;
- получить разрешение на строительство объекта класса последствий СС2, а не подавать уведомление о начале работ на объект СС1.
Предыстория:
- Реконструкция бывшего кафе – это продолжение истории скандальной застройки территории в начале улиц Бастионная и Бойчука в Печерском районе.
- В 2017 году на участке площадью 0,08 га на улице Бойчука, 1/2, где функционировал рынок, известный под названием "Яма", ООО "Печерский рынок" провело фейковую "реконструкцию" металлических столов с навесами "без изменения внешних параметров помещений", в результате которой по факту был построен новый торговый центр и двухэтажный ресторан. Тогда фирма тоже не получила необходимых разрешений.
- Важно, что ООО "Печерский рынок" этот участок в аренду не получал. Так, в 2008 году Киевсовет принял решение о передаче участка фирме в аренду, однако договор стороны так и не заключили.
- Несмотря на это, в декабре 2019 года Киевсовет принял решение, которым фактически узаконил пользование фирмой указанным участком. Сделано это было путем внесения изменений в решение 2008 года, которое уже потеряло силу.
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