В Киеве на Печерске мужчина на Lexus порезал водителя эвакуатора: видео

В Киеве на улице Шота Руставели 8 июня произошел очередной конфликт на дороге. Подрались водители – эвакуатора и Lexus. Дошло до резни.

Пострадавшему медики оказали помощь. Водителя иномарки разыскивает полиция.

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Причины ссоры неизвестны. Вероятно, эвакуатор хотел забрать легковую машину или мужчины не поделили участок дороги.

Драка с поножовщиной на Печерске

На видео, которое опубликовали в соцсетях видно, что вроде сначала водитель эвакуатора напал на "коллегу" из Lexus. Он вел себя агрессивно и кажется пытался вытянуть "оппонента" из салона авто. Когда это не удалось, мужчина ударил ногой по машине и ушел.

После этого водитель иномарки выскочил и началась драка. Именно во время нее и был ранен водитель эвакуатора.