Пока в Киеве коммунальщики "очищают" город от нелегальных киосков, на Печерске появилась новая – МАФ-церковь, на крыше которой установили крест. Киевляне возмущены таким фактом, тем более ее расположили прямо на зеленой зоне.

Пока неизвестно какой патриархат имеет отношение к этому "шедевру" архитектуры. Однако местные жители уверены, что это дело рук московской церкви.

Читайте также Скандальный ОАСК изъял исторический дом в Киеве из перечня объектов культнаследия

А скажите, какого такого патриархата появился ларек наверху Коновальца? (Имеется в виду улица – 24) Так обычно метит территорию только одна церковь. А потом вместо сквера появляется или капитальное гнездо, или, вообще, высотка,

– написал в фейсбуке киевлянин Михаил Пруцаков.

Напомним, что именно таким образом была захвачена земля представителями РПЦ на улице Владимирской, просто возле Национального музея истории Украины. Позже там незаконно появилась так называемая часовня Десятинного монастыря, которую власть не может убрать несколько лет.

На Печерске же МАФ-церковь, а по сути вагончик с крестом, поставили на зеленой зоне перед жилым домом. Сейчас местные жители выясняют основания появления такой "архитектурной формы".