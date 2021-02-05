В Киеве на Печерске появилась МАФ-церковь: жители возмущены наглостью
Пока в Киеве коммунальщики "очищают" город от нелегальных киосков, на Печерске появилась новая – МАФ-церковь, на крыше которой установили крест. Киевляне возмущены таким фактом, тем более ее расположили прямо на зеленой зоне.
Источник:фейсбук группа Печерского района
Пока неизвестно какой патриархат имеет отношение к этому "шедевру" архитектуры. Однако местные жители уверены, что это дело рук московской церкви.
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А скажите, какого такого патриархата появился ларек наверху Коновальца? (Имеется в виду улица – 24) Так обычно метит территорию только одна церковь. А потом вместо сквера появляется или капитальное гнездо, или, вообще, высотка,
– написал в фейсбуке киевлянин Михаил Пруцаков.
На Печерске же МАФ-церковь, а по сути вагончик с крестом, поставили на зеленой зоне перед жилым домом. Сейчас местные жители выясняют основания появления такой "архитектурной формы".
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