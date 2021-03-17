В Киеве осквернили композиции скульптур, которую называют "хлопчики-дзюркунчики". Вандалы обрисовали лица и отбили струю одному из них. Этот памятник теперь придется полностью восстанавливать.

Вообще он называется "Радуга", ведь мальчики своими струйками образуют именно это естественное явление. Негодяи оставили на детях аббревиатуру ACAB, что дословно означает – "All Cops Are Bastards" ("Все копы ублюдки").

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Такие татуировки делают в британских тюрьмах, а в Украине выражение популярно среди хулиганов и футбольных ультрас. Впрочем, пока неизвестно кто именно поиздевался из этих веселых мальчиков.

Мальчики стоят уже 10 лет

Этот артобъект стоит на Пейзажной аллее уже 10 лет. Сейчас идет реконструкция зоны отдыха, поэтому проход к памятнику перекрыт.

Композиция "Радуга" является одним из 17 артобъектов, которые стали частью первого украинского парка современной скульптуры и инсталляции "Kiev Fashion Park".



На розовом мальчику написали "Я Вася" / Фото сайта "Сегодня"

Скульптура очень популярна среди детей. Поэтому реставрировать памятник приходится каждый год, но теперь он стал непригодным.

Придется делать новый памятник

Сейчас мы ищем меценатов, которые профинансируют ремонт этой и других скульптур на Пейзажной аллее. Памятник "Радуга" нужно будет изготовить по-новому, сделать его из более прочных материалов и установить на том же месте,

– заявили в "Kiev Fashion Park".

Его замена обойдется в 125 тысяч гривен.