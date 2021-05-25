Забирали деньги пенсионерок для снятия "порчи": в Киеве задержали "гадалок"

В Киеве задержали за мошенничество и грабеж двух женщин. Полиция считает, что они выдавали себя за гадалок, чтобы обманывать пенсионеров. В частности, одна пострадавшая сообщила, что у нее забрали деньги и золотые украшения для снятия "порчи".

Их задержали после обращения 60-летней киевлянки. Злоумышленниц нашли с помощью видео из камер наблюдения 24 мая.

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Как выманивали деньги у пенсионеров

По словам потерпевшей, эти две женщины подошли к ней на проспекте Рокоссовского.

Они провели ее домой, а потом попросили вынести деньги и золотые украшения.

У женщины смогли выманить 8 тысяч гривен.

Также в полицию поступило сообщение от 84-летней обманутой жительницы Киева.

У нее по этой же схеме выманили 13 тысяч гривен.

Подозреваемые забирали средства, пообещав снять "порчу" и вернуть их на следующий день.

Как их задержали

Правоохранители сразу начали просматривать видео из камер наблюдения. Они отслеживали злоумышленниц по маршруту их движения.

Когда вероятное местоположение установили, правоохранители начали обследовать территорию. Там обнаружили двух женщин, которые похожи на тех, кого описывал пенсионерки.

После задержания оказалось, что они жительницы Киевской области. Одной из них 59 лет, а другой – 41.

Что грозит за такие преступления

Правоохранители открыли уголовное производство сразу по двум статьям Уголовного кодекса – о грабеже и мошенничестве. Если их вину смогут доказать, "гадалкам" грозит до 6 лет тюрьмы.