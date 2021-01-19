Ужасная смертельная авария произошла днем 18 января на улице Алма-Атинской в Днепровском районе Киева. Когда мужчина пытался перейти дорогу, его переехало маршрутное такси.

О смертельной аварии, которая произошла около 16:00, сообщили в сообществе "Киев оперативный" в телеграмме. По факту ДТП полицейские открыли уголовное производство.

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Если вину водителя докажут в суде, ему грозит до 8 лет лишения свободы с запретом управлять транспортными средствами.

Что известно о наезде маршрутки на пешехода в ​​Киеве

38-летний мужчина начал перейти дорогу на нерегулируемом пешеходном переходе.

В настоящее время на левой полосе остановились две машины, которые хотели вернуть и пропускали встречный транспорт.

"Богдан" при этом двигался на достаточно большой скорости и просто снес киевлянина.

После удара автобус тянул пострадавшего асфальтом еще более 10 метров.

От полученных травм мужчина скончался на месте происшествия. Водитель маршрутки утверждает, что пешеход был нетрезв, но на видеозаписи происшествия видно, что автобус не уменьшал скорость перед переходом, что является серьезным нарушением правил дорожного движения.

Смотрите видео наезда маршрутки на пешехода в Киеве (18+):