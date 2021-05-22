В субботу, 22 мая, нельзя будет заехать на автомобиле на 6 улиц. Ограничение будет действовать с 14: 30 до 17: 30.
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Какие улицы будут перекрыты 22 мая
- Улица Андреевская – от Сагайдачного до Братской;
- улица Братская – от Андреевской до Борисоглебской;
- улица Борисоглебская – от Волошской до Братской;
- улица Волошская – от Сковороды до Борисоглебской;
- улица Сковороды – от площади Контрактовой до улицы Волошской;
- улица Сагайдачного.
График перекрытия улиц 23 мая
- Улица Сагайдачного;
- Боричев спуск;
- улица Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста);
- Гаванский мост в направлении Северного моста);
- улица Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста к улице Электриков);
- Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста);
- Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади);
- поворот с моста Метро на Набережное шоссе.
Заметим, участки будут закрыты для движения автомобилей с 7 часов утра до 12:30.
Что такое "Спринт триатлон Кубок Киева 2021"Организаторы называют соревнования мультиспортивной погоней. Участникам нужно будет проплыть 750 метров по Днепру, проехать 20 километров на велосипеде и пробежать 5 километров по улицам столицы. Кроме основной дистанции в мероприятии также есть индивидуальные дистанции: заплыв на 1,5 километра и забег на 5 километров. Кроме того, самые молодые спортсмены в возрасте от 1 до 12 лет смогут принять участие в детских забегах на 300, 500 или 1000 метров. Также в рамках мероприятия состоится Чемпионат Украины по триатлону.
Источник: сайт события