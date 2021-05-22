Новости Киева: в столице на выходных перекроют ряд улиц

В Киеве 22 – 23 мая ограничат движение транспорта на нескольких улицах. Это произойдет в связи с проведением "Спринт триатлон Кубка Киева 2021".

В субботу, 22 мая, нельзя будет заехать на автомобиле на 6 улиц. Ограничение будет действовать с 14: 30 до 17: 30.

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Какие улицы будут перекрыты 22 мая

Улица Андреевская – от Сагайдачного до Братской;

улица Братская – от Андреевской до Борисоглебской;

улица Борисоглебская – от Волошской до Братской;

улица Волошская – от Сковороды до Борисоглебской;

улица Сковороды – от площади Контрактовой до улицы Волошской;

улица Сагайдачного.

График перекрытия улиц 23 мая

Улица Сагайдачного;

Боричев спуск;

улица Набережно-Крещатицкая (в направлении Гаванского моста);

Гаванский мост в направлении Северного моста);

улица Набережно-Рыбальская (в направлении Северного моста к улице Электриков);

Набережное шоссе (в направлении Гаванского моста);

Владимирский спуск (в направлении Почтовой площади);

поворот с моста Метро на Набережное шоссе.

Заметим, участки будут закрыты для движения автомобилей с 7 часов утра до 12:30.