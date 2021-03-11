В Киеве парень прошелся прямо по машине, которую оставили на пешеходном переходе. Так он решил наказать "героя" парковки.

Свой поступок он попросил снять кого-то из друзей. Видео опубликовали в соцсетях.

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Вероятно, что парни решили снять постановочное видео, когда увидели припаркованную машину на бульваре Тараса Шевченко – она стояла прямо на пешеходном переходе.

Mercedes, кстати, с номерами Днепропетровской области.

В Киеве пешеход прошелся по машине, которую припарковали на переходе: смотрите видео

В комментариях в фесбуке люди пишут, что такие ситуации – наглость водителей, которые бросают свои машины в неположенных местах, – наблюдаются довольно часто.

Чему удивляться, порождение этого – безнаказанность и маленькие штрафы,

– пишет пользователь фейсбука Влад Сачко.