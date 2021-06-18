В соцсетях сообщается, что он якобы хотел совершить самоубийство. Сейчас о его состоянии не сообщается.
Еще один случай В Киеве подросток упал с 3 этажа: с друзьями гуляли в недострое
Видео прыжка прислали очевидцы происшествия. На кадрах видно, что мужчина полуобнаженный стоит на мосту, и в какой-то момент он прыгнул в воду.
В Киеве с пешеходного моста прыгнул мужчина: видео
В полиции пока не комментируют инцидент.
Другие случаи
- В Харькове парень почти прыгнул с 4 этажа ТРЦ.
- В Днепре девушка прыгнула с моста: очевидцы снимали видео и комментировали.