В соцсетях сообщается, что он якобы хотел совершить самоубийство. Сейчас о его состоянии не сообщается.

Еще один случай В Киеве подросток упал с 3 этажа: с друзьями гуляли в недострое

Видео прыжка прислали очевидцы происшествия. На кадрах видно, что мужчина полуобнаженный стоит на мосту, и в какой-то момент он прыгнул в воду.

В Киеве с пешеходного моста прыгнул мужчина: видео

В полиции пока не комментируют инцидент.

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