Вследствие наезда пешеходы получили травмы. Медики "скорой" госпитализировали как бабушку, так и ее внука. Впрочем, ребенка врачи впоследствии отпустили домой.

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На месте происшествия работали следователи, выясняя все обстоятельства ДТП.

Что известно о наезде на пешеходов на Березняках

По предварительным данным, авария произошла, когда женщина с ребенком переходили дорогу по нерегулируемому пешеходному переходу.

Пешеходы при этом, судя по всему, не обращали внимание на машину, водитель которой ехал, не сбавляя скорость.

Вероятно не видел людей и водитель Proton Persona.

Вследствие того, что никто не отреагировал на возможность столкновения, автомобиль сбил пешеходов. Удар пришелся на боковую часть машины. Пострадавших отбросило на тротуар.

Мальчик, по предварительным данным, получил незначительное повреждение ноги. Какие травмы получила женщина пока неизвестно.

По факту ДТП с пострадавшими правоохранители открыли уголовное производство. Согласно Уголовному кодексу Украины, если врачи признают, что женщина получила травмы средней тяжести, водителю Proton грозит заключение сроком до 8 лет.

Смотрите видео аварии с участием Proton Persona и пешеходов на Березняках в Киеве: