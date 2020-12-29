В Киеве в ночь на 29 декабря произошел довольно странный угон авто – владелец Skoda оставил в салоне девушку, с которой накануне познакомился в интернете, а сам пошел в магазин. Вернувшись он не нашел ни машины, ни девушки.

Жертва похищения сам оставил ключи в машине, а его спутница к тому же была пьяна. Когда ее остановили полицейские, то оказалось, что у девушки и прав нет, а объяснила она все довольно просто – хотела посмотреть на новогоднюю елку. О довольно курьезном похищении сообщает пресс-служба патрульной полиции Киева.

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Такое поведение владелец авто, вероятно, расценил как неудачную шутку и не стал писать заявление в полицию, а лишь забрал свое авто. Кстати, по дороге девушка еще и друга посадила в машину – он наверняка тоже очень хотел увидеть елку.

Правоохранители вручили похитительнице админпротоколы – за вождение без прав и в нетрезвом виде.