В Киеве нетрезвые мужчины убегали от копов на машине со спущенным колесом: видео

Ночные приключения двух молодых мужчин, находившихся в состоянии алкогольного опьянения, закончились гонками с полицией и задержанием. Как выяснили правоохранители, оба злоумышленника управляли машиной по очереди.

Гонки начались с того, что патрульные увидели старенькую легковушку Opel, которая без света движется по дорогам Киева. При этом машина хаотично перестраивалась из одной полосы в другую.

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Полицейские начали преследовать машину, однако водитель не реагировал на проблесковые маячки и пытался скрыться.

Грозят огромные штрафы

Догнали и заблокировали машину инспекторы полиции на Южном мосту.

Когда Opel остановился, из него буквально выпали два юнца.

Правоохранители выяснили, что мужчины по очереди управляли машиной. К тому же, одно из колес у нее было пробито.

Проверка на драгере показала, что оба злоумышленника были нетрезвы.

В отношении парня, который находился за рулем, полицейские составили протокол о неостановке по требованию, отсутствии водительского удостоверения и нетрезвом вождении. Если суд признает его виновным, мужчине грозит 20 553 гривен штрафа.

Пассажира машины, который также якобы управлял автомобилем, могут наказать штрафом в 17 тысяч гривен.

Смотрите видео приключений нетрезвых водителей в Киеве: