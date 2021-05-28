Это случилось ночью 28 мая. Задержанный 21-летний водитель оказался работником станции технического обслуживания.

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  • Тест на содержание алкоголя обнаружил в крови парня 1,91 промилле.
  • Он рассказал, что когда напился, решил поехать к знакомым.
  • Именно поэтому взял автомобиль, который принадлежит клиенту.
  • Патрульные составили на него протокол за вождение в состоянии опьянения.
  • Также они вызвали следователей, чтобы они дали правовую оценку остальным действиям молодого человека.
  • Пока неизвестно, какое наказание ему грозит за угон авто.

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Авто, которое украл механик СТО / Фото патрульной полиции Киева