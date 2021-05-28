В Киеве пьяный механик СТО взял авто клиента и попал в ДТП – фото

В Киеве посреди ночи Peugeot въехал в припаркованный автомобиль. Патрульные выяснили, что за рулем был выпивший мужчина и без права управления этим транспортом.

Это случилось ночью 28 мая. Задержанный 21-летний водитель оказался работником станции технического обслуживания.

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Тест на содержание алкоголя обнаружил в крови парня 1,91 промилле.

Он рассказал, что когда напился, решил поехать к знакомым.

Именно поэтому взял автомобиль, который принадлежит клиенту.

Патрульные составили на него протокол за вождение в состоянии опьянения.

Также они вызвали следователей, чтобы они дали правовую оценку остальным действиям молодого человека.

Пока неизвестно, какое наказание ему грозит за угон авто.



Авто, которое украл механик СТО / Фото патрульной полиции Киева

В Киеве женщина вела лошадь на выпас вдоль дороги в одном из спальных районов. Она шла спокойно, пока один из водителей не наехал на многометровую цепь. Тогда женщина начала кричать на водителя и обвинять его в невнимательности. Впоследствии обнародовали видео конфликта.



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