В Киеве пьяный механик СТО взял авто клиента и попал в ДТП – фото

В Киеве посреди ночи Peugeot въехал в припаркованный автомобиль. Патрульные выяснили, что за рулем был выпивший мужчина и без права управления этим транспортом.
Это случилось ночью 28 мая. Задержанный 21-летний водитель оказался работником станции технического обслуживания.
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- Тест на содержание алкоголя обнаружил в крови парня 1,91 промилле.
- Он рассказал, что когда напился, решил поехать к знакомым.
- Именно поэтому взял автомобиль, который принадлежит клиенту.
- Патрульные составили на него протокол за вождение в состоянии опьянения.
- Также они вызвали следователей, чтобы они дали правовую оценку остальным действиям молодого человека.
- Пока неизвестно, какое наказание ему грозит за угон авто.
Авто, которое украл механик СТО / Фото патрульной полиции Киева
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