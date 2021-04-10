В Киеве 9 апреля жители и гости столицы могли увидеть необычное зрелище. На улице Клавдиевской разгуливал пьяный мужчина, вокруг шеи которого обвились 2 змеи. При этом он вел себя агрессивно и приставал к прохожим.

Полицию вызвали люди, которым на пути попался любитель змей. Патрульные сразу прибыли на место вызова.

К теме За жестокое убийство кота одесситка предстанет перед судом

Змеи вели себя очень неспокойно

Змеи, говорят правоохранители, были очень неспокойными. Ведь для них непривычно находиться под открытым небом при такой температуре. Мужчина положил пресмыкающихся на крышу автомобиля.

Правонарушитель отказался называть свое имя и не демонстрировал никакого намерения сотрудничать со стражами порядка. Откуда он взял змей – не сообщил. Поэтому и змей, и их временного хозяина доставили в райотдел.

Змей осмотрели и нашли им временный приют

Патрульные связались с организацией UAnimals, которая занимается правами животных. Работники организации осмотрели змей и помогли найти им временный, оборудованный всем необходимым, приют. Сейчас пресмыкающиеся чувствуют себя хорошо.

У задержанного дела значительно хуже. Против него начали уголовное производство за жестокое обращение с животными и появление в общественном месте в нетрезвом виде.

​Читайте также Из Стрыйского парка во Львове сбежал лебедь-шипун: его ловили посреди города – забавные фото