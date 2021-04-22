В Киеве 21 апреля пьяный мужчина похитил ЗИЛ со стоянки возле супермаркета. Когда его задержали, то похититель попытался списать все на Путина.

"Это основание. Я доктор. Я за рулем не был, я рядом сидел. Я знаю причину. Это Путин виноват!" – кричал задержанный. Впрочем, когда он все-таки успокоился, то объяснил, что просто хотел покататься.

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Был босой

Где именно произошло похищение ЗИЛа не сообщается, но патрульные догнали неординарного вора на улице Братиславской. Он был босой и в сообществе "Киев Оперативный" утверждают, что и пьян.

В Киеве пьяный мужчина похитил ЗИЛ и сказал: Смотрите видео

Отчет полиции

В отчете полиции отмечается, что инцидент произошел примерно в 13:00.

С помощью камер "Безопасный город" и GPS трекера, установленного в автомобиле, полицейским удалось быстро проследить движение автомобиля,

– говорится в сообщении.

Во время общения с инспекторами мужчина объяснил, что просто взял авто для того, чтобы съездить по делам.