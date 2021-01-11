Семейная драма в Киеве закончилась заключением пьяного отчима, который устроил дебош и угрожал девочке и ее матери расправой. Ребенок вызвал полицию, но даже правоохранителям не удалось унять мужчину – пришлось применить силу.

Во время задержания негодяй сломал патрульному полицейскому запястье. Однако дебошира все-таки повязали и доставили в СИЗО. Об этом сообщает пресс-служба киевской полиции.

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Как выяснилось, 30-летний мужчина рецидивист. Он уже сидел в тюрьме за убийство, а также неоднократно привлекался к ответственности за семейное насилие. А родом он из Запорожской области.

Вероятно, что нападавший снова вернется в места лишения свободы. Мужчине грозит тюремный срок до 5 лет.



Задержанный мужчина / Фото Нацполиции

Ранее сайт 24 канала сообщал, что 8 января на Закарпатье отчим избил до смерти двух детей – 9-летнюю девочку, 2-летнего мальчика и нанес тяжкие повреждения их матери. Как утверждают следователи, на момент совершения преступления мужчина находился под воздействием алкоголя.