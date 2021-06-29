В Киеве пьяный мужчина выпал из прогулочного теплохода в Днепр: видео
Источник:полиция Киева
ЧП произошло 28 июня неподалеку от моста Патона в Киеве. Падение одного из пассажиров теплохода увидели сотрудники речной полиции.
Правоохранители мгновенно отреагировали на инцидент и поплыли к пострадавшему, чтобы спасти ему жизнь. Полицейские бросили мужчине спасательный круг и вытащили его из реки.
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В результате инцидента никто не пострадал.
Выпил лишнего
- Пассажир экскурсионного теплохода выпал из него возле от моста Патона. В это время неподалеку от транспортного средства находились полицейские, которые стали свидетелями происшествия.
- Спасая потерпевшего, правоохранители выяснили, что он был пьян. Он не удержался во время движения и упал.
Хочу подчеркнуть всем киевлянам и гостям столицы, чтобы вели себя ответственно во время отдыха на воде, не употребляли алкоголь, не ныряли в незнакомых зонах и не заплывали за буйки, ведь это может привести к травмированию и летальным случаям,
– отметил инспектор сектора превенции отдела полиции в речном порту Киев Александр Оболонский.
Смотрите видео спасения мужчины, который упал в Днепр с теплохода:С начала 2021 года полицейские зафиксировали 42 летальных случая на воде. Еще 26 человек, которые тонули, правоохранители спасли.