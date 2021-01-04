В Киеве водитель Renault не вписался в поворот и застрял, а когда его нашли полицейские, то мужчина не растерялся и попросил правоохранителей подтолкнуть его авто. Оказалось, что водитель, который был в шапочке Санты, пьян.

Драгер показал 1,74 промилле. Об инциденте рассказывают в сообществе "Киев оперативный". Читайте также Вытащил из машины и сломал руку: в Киеве водитель жестоко избил коллегу из-за пустяка Что известно о пьяном "Санте" в Киеве Событие произошло ночью на улице Ягодной, что в Голосеевском районе столицы. Куда направлялся "Санта" и что перевозил, пока неизвестно.

В фейсбуке смеются с "героя" этого сюжета – говорят, что фильм "плохой Санта" именно о нем. Как оказалось этот мужчина не впервые попадает в ДТП – этот случай уже 5-й. В Киеве пьяный "Санта" не вписался в поворот и просил копов ему помочь: смотрите видео Накануне Нового года мэр столицы Виталий Кличко надел бороду Санты и забавно поздравил украинцев с праздниками.