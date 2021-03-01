На Соломенской площади в Киеве произошла очередная авария, которую вызвал нетрезвый водитель службы такси. Авария произошла 28 февраля.

Как отметили инспекторы патрульной полиции, в результате столкновения Fiat со зданием никто не пострадал.

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Пассажирку и водителя такси на месте происшествия осматривали медики скорой.

От проверки отказался

По данным правоохранителей, авария произошла 28 февраля на Соломенской площади.

Водитель легковушки не справился с управлением и вместо поворота на немалой скорости поехал прямо.

Съехав с дороги, машина врезалась в здание магазина.

Патрульные, которые работали на месте аварии обнаружили у водителя признаки алкогольного опьянения. Впрочем, ни проходить освидетельствование на драгере, ни проехать к врачу, мужчина отказался.

Правоохранители составили на него два протокола по управлению автомобилем в нетрезвом состоянии, а также нарушению правил дорожного движения, что повлекло ДТП.

Смотрите видео аварии с участием таксиста в Киеве:

В Uber обычно утверждают, что водители, которые ездят на автомобилях, брендированных под их компанию, не являются сотрудниками фирмы, а лишь предоставляют услуги. Такой позиции обычно придерживаются и другие подобные компании, однако на количество водителей, которые возят пассажиров нетрезвыми, это никак не влияет.