В Киеве на Левом берегу пьяный таксист Bolt сбил маму с коляской. Женщина успела оттолкнуть ребенка – он не пострадал.

В соцсетях отмечают, что таксист скрылся с места ДТП, но за 200 метров его задержал другой водитель, который стал свидетелем события. Тест на опьянение показал 2,71 промилле.

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Это произошло на перекрестке улиц Перова и Петра Запорожца. Очевидцы отмечают, что женщина успела оттолкнуть коляску с ребенком, а сама пострадавшая – оказалась на капоте. К счастью, серьезных травм она не получила.

Сайт 24 канала обратился к сервису Bolt за комментарием относительно этого инцидента. Сейчас редакция ответа не получила.

В полиции подтвердили факты.