Инцидент произошел в Святошинском районе на бульваре Вернадского. Когда на место приехала полиция, водитель едва стоял на ногах и не мог говорить.

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Таксист прокатил на капоте парня

Водитель на автомобиле увидел впереди себя авто Skoda Fabia, которое шатаясь из стороны в сторону ехало по улице. Водитель догнал и остановил его, чтобы проверить, все ли с водителем в порядке.

От водителя такси, как рассказал пострадавший, пахло алкоголем и он вел себя неадекватно. Он вскочил в машину и сбил парня, проехав с ним на капоте около 500 – 600 метров. От удара в авто сильно побилось лобовое стекло.



Водитель на скорости сбил парня и начал с ним на капоте ехать / Скриншот с видео

Далее водитель остановился, выбежал из авто и начал убегать. Он едва перебирал ногами и его легко смогли поймать прохожие, которые бросились на помощь. Далее он упал в траву и беспомощно лежал, пока не приехали полицейские.

Видео, как водитель такси сбил парня и прокатил на капоте

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Пьяный водитель лежал в траве до приезда полиции / Скриншот с видео

На предложение пройти алкотест, водитель ответил матами, мол "никаких проблем". Драгер показал у водителя 1, 47 промилле алкоголя.



Водитель согласился пройти тест на драгере / Скриншот с видео

На место вызвали следственно-оперативную группу, а авто забрали на штрафплощадку на эвакуаторе.

Кстати говоря. Киевские патрульные накануне задержали бывшего футболиста Шахтера – Вячеслава Шевчука. У него были признаки сильного алкогольного опьянения. Проходить тест на драгере он отказался, зато начал толкать правоохранителей и вел себя очень странно.



Штрафы за нетрезвое вождение / Инфографика 24 канала