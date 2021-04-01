В Киеве нетрезвый водитель Audi отчаянно убегал от полиции и устроил ДТП: видео
Очередное ЧП произошло ночью 1 апреля в Днепровском районе Киева. Патрульные хотели остановить мужчину, который ехал с нарушением правил дорожного движения, но злоумышленник решил сбежать.
Источник:полиция Киева
Начались гонки с того, что патрульные заметили Audi, который двигался по Броварскому проспекту без света. Инспекторы сразу включили проблесковые маячки, но, увидев требования об остановке, водитель "немца" начал ускоряться.
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Завершились гонки аварией и эвакуированной на штрафплощадку машиной.
Сразу 4 протокола
- Пытаясь уйти от преследования, нарушитель дважды проехал на красный сигнал светофора.
- Остановился Audi только из-за ДТП на бульваре Верховной Рады. Водитель не справился с управлением и влетел в забор.
- Инспекторы сразу заметили, что водитель имеет признаки опьянения. Результаты проверки на драгере показали 1,79 промилле алкоголя в его крови.
В отношении руководителя иномарки составили немалое количество админпротоколов за нарушение ПДД, которое привело к ДТП, управление машиной в нетрезвом состоянии и невыполнение требований об остановке. Также полицейские составили постановление об управлении машиной без прав.
Смотрите видео эпических гонок патрульных с нетрезвым водителем в Киеве:
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