Очередное ЧП произошло ночью 1 апреля в Днепровском районе Киева. Патрульные хотели остановить мужчину, который ехал с нарушением правил дорожного движения, но злоумышленник решил сбежать.

Начались гонки с того, что патрульные заметили Audi, который двигался по Броварскому проспекту без света. Инспекторы сразу включили проблесковые маячки, но, увидев требования об остановке, водитель "немца" начал ускоряться.

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Завершились гонки аварией и эвакуированной на штрафплощадку машиной.

Сразу 4 протокола

Пытаясь уйти от преследования, нарушитель дважды проехал на красный сигнал светофора.

Остановился Audi только из-за ДТП на бульваре Верховной Рады. Водитель не справился с управлением и влетел в забор.

Инспекторы сразу заметили, что водитель имеет признаки опьянения. Результаты проверки на драгере показали 1,79 промилле алкоголя в его крови.

В отношении руководителя иномарки составили немалое количество админпротоколов за нарушение ПДД, которое привело к ДТП, управление машиной в нетрезвом состоянии и невыполнение требований об остановке. Также полицейские составили постановление об управлении машиной без прав.

Смотрите видео эпических гонок патрульных с нетрезвым водителем в Киеве:

Недавно в Украине повысили штрафы за пьяное вождение. Водителей, которых поймают за рулем в нетрезвом состоянии, могут штрафовать на сумму от 17 до 51 тысячи гривен, а также лишать прав на срок от 1 до 10 лет.