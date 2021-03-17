В Киеве пьяный водитель лег спать на дороге после ДТП: фото
В Киеве пьяный водитель KIA врезался в припаркованную Hyundai, а потом улегся спать прямо на дороге. Мужчина растянулся как дома на диване.
Источник:24 канал
Очевидцы аварии утверждают, что водитель еще долго спал на этом месте. Он был очень пьян.
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Лег поспать
Его машина проехала через двойную сплошную на красный свет и врезалась в автомобиль, который оставили на обочине. После ДТП мужчина выполз на дорогу и улегся спать.
Эпическую фотографию обнародовали в сообществе dtp.kiev.ua.
Послал всех полицейских и скорую помощь на 3 буквы,
– пишет автор сообщения.
Водитель прилег поспать после ДТП / Фото сообщества dtp.kiev.ua
За пьяное вождение увеличили штрафы
Примечательно, что ДТП мужчина устроил накануне увеличения штрафов за пьяное вождение.
С 17 марта за такие выходки придется платить не мало – от 17 до 51 тысячи гривен штрафа. А еще могут лишить прав до 10 лет и даже конфисковать автомобиль.
Стоит также подчеркнуть, что в Украине так и не решились ввести уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения – это норма действовала всего несколько дней.
Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала
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