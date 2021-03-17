В Киеве пьяный водитель KIA врезался в припаркованную Hyundai, а потом улегся спать прямо на дороге. Мужчина растянулся как дома на диване.

Очевидцы аварии утверждают, что водитель еще долго спал на этом месте. Он был очень пьян.

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Лег поспать

Его машина проехала через двойную сплошную на красный свет и врезалась в автомобиль, который оставили на обочине. После ДТП мужчина выполз на дорогу и улегся спать.

Эпическую фотографию обнародовали в сообществе dtp.kiev.ua.

Послал всех полицейских и скорую помощь на 3 буквы,

– пишет автор сообщения.



Водитель прилег поспать после ДТП / Фото сообщества dtp.kiev.ua

За пьяное вождение увеличили штрафы

Примечательно, что ДТП мужчина устроил накануне увеличения штрафов за пьяное вождение.

С 17 марта за такие выходки придется платить не мало – от 17 до 51 тысячи гривен штрафа. А еще могут лишить прав до 10 лет и даже конфисковать автомобиль.

Стоит также подчеркнуть, что в Украине так и не решились ввести уголовную ответственность за вождение в состоянии алкогольного опьянения – это норма действовала всего несколько дней.



Ответственность за управление авто в состоянии опьянения / Инфографика 24 канала