В Киеве водитель маршрутки в пьяном виде сбил велосипедиста, а затем съехал на обочину в кусты. Пострадавшего мужчину отвезли в больницу.

Источник: Патрульная полиция Киева

Это произошло ночью на улице Газопроводной. Очевидно, что в салоне уже не было пассажиров, а водитель, "расслабившись" после рабочего дня, мчался в гараж. Результат проверки прибором Драгер – 2,38 промилле.

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Столкновение было довольно серьезное – у машины разбито лобовое стекло (вероятно, от съезда на обочину), а у велосипеда пострадавшего изогнуты колеса.

В комментариях люди отмечают, что ночью велосипедисты должны надевать светоотражающие элементы, хотя и очевидно, что виновником ДТП является водитель маршрутки.