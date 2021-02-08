В Киеве на мосту Патона 7 января произошло ДТП. Пьяный водитель ВАЗа на большой скорости влетел в отбойник – машина перевернулась и из нее выпал пассажир, получивший травмы.

Сам же водитель скрылся, но полиция его быстро вернула на место аварии. Из-за безответственности этого мужчины пострадали и другие машины – Skoda и Subaru. Могло быть и хуже – к счастью в этом ДТП никто не погиб.

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Пассажиру автомобиля ВАЗ понадобилась помощь врачей, мужчину госпитализировали.

Водитель автомобиля ВАЗ прошел освидетельствование на состояние опьянения в специализированном учреждении. По заключению врача, он находился в состоянии алкогольного опьянения.

В Украине так и не ввели уголовную ответственность за пьяное вождение. Депутаты решили отменить эту норму и ввести более жестокие штрафы.

В Киеве пьяный водитель влетел в отбойник и потерял пассажира: смотрите видео