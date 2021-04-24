В Киеве планируют ослабить карантин. Жесткие меры ранее ввели из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции в столице.

Соответствующее решение рассмотрят на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.

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По его словам, уже вскоре должно состояться заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По ее выводам и решат, нужно ли ослаблять карантин.

Решение о полном выходе из локдауна примет в пятницу (1 мая – 24 канал) на следующей неделе, или в течение недели комиссия ТЭБ и ЧС Киева,

– отметил директор Госпродпотребслужбы.

Рубан отметил, что показатели заболеваемости в Киеве уменьшаются. "Нужно объективно оценить (ситуацию – 24 канал) не завтра и не в понедельник, а во вторник – среду, когда мы увидим действительно объективные показатели заболеваемости и госпитализации", – он добавил.

Напомним! Карантин в Киевской области продлили до 30 апреля 2021 года. На территории области продолжают действовать все противоэпидемические мероприятия, предусмотренные для красного уровня.

Коронавирус в Киеве: что известно

За 23 апреля в Киеве коронавирусом заболело 1 027 человек.

Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.

Всего коронавирус преодолели 119 737 жителей столицы.