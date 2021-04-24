В Киеве планируют ослабить карантин, – Рубан
В Киеве планируют ослабить карантин. Жесткие меры ранее ввели из-за быстрого распространения коронавирусной инфекции в столице.
Источник:24 канал
Соответствующее решение рассмотрят на следующей неделе. Об этом в эфире одного из телеканалов рассказал начальник Главного управления Госпродпотребслужбы в Киеве Олег Рубан.
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По его словам, уже вскоре должно состояться заседание комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций. По ее выводам и решат, нужно ли ослаблять карантин.
Решение о полном выходе из локдауна примет в пятницу (1 мая – 24 канал) на следующей неделе, или в течение недели комиссия ТЭБ и ЧС Киева,
– отметил директор Госпродпотребслужбы.
Рубан отметил, что показатели заболеваемости в Киеве уменьшаются. "Нужно объективно оценить (ситуацию – 24 канал) не завтра и не в понедельник, а во вторник – среду, когда мы увидим действительно объективные показатели заболеваемости и госпитализации", – он добавил.
Коронавирус в Киеве: что известно
- За 23 апреля в Киеве коронавирусом заболело 1 027 человек.
- Больше всего случаев заболевания обнаружили в Дарницком, Днепровском и Соломенском районах.
- Всего коронавирус преодолели 119 737 жителей столицы.
Что известно об адаптивном карантине / Инфографика 24 канала
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