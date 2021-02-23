В Киеве планируют реконструкцию улицы Петра Сагайдачного
Власти столицы сообщили о планах масштабной реконструкции одной из любимых улиц всех киевлян и гостей столицы – Петра Сагайдачного на Подоле. Хотят заменить дорожное покрытие и все инженерные сети под ним.
Источник:Подольская РГА
Обновление начнется в конце весны. Начнут работы с пешеходной части улицы.
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Владельцев частного бизнеса, которые ведут свою предпринимательскую деятельность на улице Петра Сагайдачного, предупредили о необходимости подготовить соответствующие документы о привязке фасадов зданий.
Пока еще неизвестно, кто будет выполнять заказ – запланированный тендер, который определит подрядчика. После этого будет опубликована подробная информация о реконструкции.
- Улица Сагайдачного вместе с Контрактовой площадью стали пешеходными в 2017 году. Однако в мае 2020 года ОАСК отменил пешеходную зону. Но город все же отстоял ее в апелляционном суде.
- Ранее сайт 24 канала писал о том, что власть в 2021 году планирует капремонт и главной улицы столицы – Крещатика.
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