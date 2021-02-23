Власти столицы сообщили о планах масштабной реконструкции одной из любимых улиц всех киевлян и гостей столицы – Петра Сагайдачного на Подоле. Хотят заменить дорожное покрытие и все инженерные сети под ним.

Обновление начнется в конце весны. Начнут работы с пешеходной части улицы. Читайте также В центре Киева женщину завалило снегом: она зашла за ленту – видео Владельцев частного бизнеса, которые ведут свою предпринимательскую деятельность на улице Петра Сагайдачного, предупредили о необходимости подготовить соответствующие документы о привязке фасадов зданий. Пока еще неизвестно, кто будет выполнять заказ – запланированный тендер, который определит подрядчика. После этого будет опубликована подробная информация о реконструкции. Улица Петра Сагайдачного – одно из любимых мест для прогулок. Она была проложена в 1810-х годах, в результате перепланировки и застройки Подола после пожара 1811 года. Улица Сагайдачного вместе с Контрактовой площадью стали пешеходными в 2017 году. Однако в мае 2020 года ОАСК отменил пешеходную зону. Но город все же отстоял ее в апелляционном суде.

Ранее сайт 24 канала писал о том, что власть в 2021 году планирует капремонт и главной улицы столицы – Крещатика.