В Киеве депутаты городского совета готовят решение о закупке за "киотские деньги" электрических автобусов. На данный момент документ 2 февраля согласовала бюджетная комиссия Киевсовета.

Источник: "Вечерний Киев"

Депутаты Киевсовета дали "зеленый свет" электрическим автобусам. На заседании постоянной комиссии по вопросам бюджета и социально-экономического развития депутаты поддержали проект решения о приобретении для нужд столицы электрических автобусов.

Читайте также В Киеве появится гигантская медиа-скульптура кита: он будет показывать экологическое состояние города

Окончательное решение примет Киевсовет.

Речь идет о реализации проекта целевых экологических (зеленых) инвестиций. Приобретение электрических автобусов позволит уменьшить выбросы парниковых газов, а следовательно улучшит экологическое состояние города.

Автобусы "ходить" на Левом берегу

В планах приобрести 20 электроавтобусов, которыми можно заменить устаревший транспорт. Эти автобусы, по мнению депутата, целесообразно запустить на Левом берегу города, где троллейбусов курсирует меньше.

Автобусы должны быть поставлены по Киотскому протоколу в рамках зеленых инвестиций. Однако за эти средства Киеву надо побороться на конкурсной основе. Проект не требует выделения бюджетных средств.