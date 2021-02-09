Забил знакомого до смерти: в Киеве по подозрению в убийстве задержали 23-летнего мужчину – видео
Мужчина, который ранее не имел проблем с законом, может провести за решеткой следующие 10 лет. Жителя Одесской области задержали вечером 8 февраля в центре Киева.
Источник:пресс-служба полиции Киева
О преступлении полицейские узнали от врачей. Они сообщили, что возле станции метро "Площадь Льва Толстого" забрали мужчину, которого избили.
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Как выяснилось, свидетели избиения одним мужчиной другого вызвали пострадавшему врачей скорой, которые госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии.
Умышленное повреждение, повлекшее смерть
Подозреваемый в убийстве был нетрезвым / Фото пресс-службы полиции Киева
- Правоохранители, которые сразу же начали расследовать преступление, и установили, что перед дракой двое мужчин распивали алкогольные напитки.
- Между ними произошел конфликт, который перерос в драку, во время которой пострадавший получил серьезные повреждения.
- Спасти жизнь пострадавшему медики не смогли. В карете скорой мужчина умер.
- Вероятного убийцу задержали. Им оказался 23-летний житель Одесской области.
Сейчас задержанному уже объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего.
Вскоре фигуранту дела выбирать меру пресечения.
Смотрите видео с места смертельной драки в Киеве:
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