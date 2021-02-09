Мужчина, который ранее не имел проблем с законом, может провести за решеткой следующие 10 лет. Жителя Одесской области задержали вечером 8 февраля в центре Киева.

О преступлении полицейские узнали от врачей. Они сообщили, что возле станции метро "Площадь Льва Толстого" забрали мужчину, которого избили. Смотрите также Заколол бездомного ножницами: во Львове задержали предполагаемого убийцу – фото Как выяснилось, свидетели избиения одним мужчиной другого вызвали пострадавшему врачей скорой, которые госпитализировали пострадавшего в тяжелом состоянии. Умышленное повреждение, повлекшее смерть

Подозреваемый в убийстве был нетрезвым / Фото пресс-службы полиции Киева Правоохранители, которые сразу же начали расследовать преступление, и установили, что перед дракой двое мужчин распивали алкогольные напитки.

Между ними произошел конфликт, который перерос в драку, во время которой пострадавший получил серьезные повреждения.

Спасти жизнь пострадавшему медики не смогли. В карете скорой мужчина умер.

Вероятного убийцу задержали. Им оказался 23-летний житель Одесской области. Сейчас задержанному уже объявили о подозрении в нанесении умышленных тяжких повреждений, повлекших смерть потерпевшего. Вскоре фигуранту дела выбирать меру пресечения. Смотрите видео с места смертельной драки в Киеве: