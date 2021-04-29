Из-за поврежденных от большой нагрузки деформационных швов коммунальщики вынуждены провести ремонтные работы на мосту Метро. Из-за этого по сооружению ограничат движение.

Начало ремонтных работ, согласно сообщению Киевавтодора, запланировано на 30 апреля. Дорожники начнут работать в 21:00 на тех полосах, что ведут к Набережному шоссе.

Такой порядок ремонта утвердили, чтобы избежать ухудшения и без того плохой транспортной ситуации в городе.

Когда движение по мосту Метро восстановят

Согласно официальным сообщениям, на выходных коммунальщики собираются перейти к следующему этапу работ. Их будут выполнять в направлении правого берега.

Большую часть запланированных восстановлений моста планируют сделать на выходных, чтобы избежать воздействия работ на трафик.

Полностью восстановить проезд по мосту Метро в Киевавтодоре обещают 5 мая в 5:00.



Схема ремонта на мосту Метро / Иллюстрация Киевавтодора

Ремонт деформационных швов в Киеве – привычная процедура как для коммунальщиков, так и для жителей столицы. Элементы фактически всех мостов столицы не были рассчитаны на подобные трафик и нагрузку. Из-за этого чинить швы приходится гораздо чаще, чем это предполагали проектировщики.