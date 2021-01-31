В Киеве почтили память Жизневского – белоруса, погибшего на Майдане
В столице Украины граждане собрались для чествования памяти Михаила Жизневского. Белорус был участником Революции Достоинства.
Источник: 24 канал
Жизневского убили на Майдане 22 января 2014 года, он погиб от пули "Беркута".
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В память о героях в Киеве состоялся Марш памяти. Предварительно Марш запланировали с 16:00 до 16:40, перед его началом граждане собрались на Михайловской площади возле памятника княгине Ольге.
Люди, собравшиеся на Михайловской площади, принесли с собой плакаты и на поддержку белорусского народа.
Возле памятника княгине Ольге собрались на Марш памяти: видео Анны Брыковой, 24 канал
Собрание на Михайловской площади: видео Анны Брыковой, 24 канал
Жители столицы прошли от Михайловской площади к народному мемориалу Жизневского. Горожане шагали с бело-красно-белыми флагами.
Жители столицы отправились с Михайловской площади: видео Анны Брыковой, 24 канал
В Киеве состоялся Марш памяти Жизневского: видео Анны Брыковой, 24 канал
Что известно о Михаиле Жизневском
- Белорус Михаил Жизневский участвовал в евромайдане с первых дней. В то же время он входил в Самооборону Майдана, участвовал в охране объектов Майдана, дежурил в палатках.
- Его считали одним из самых активных на евромайдане – последние 7 лет Жизневский жил в Украине, ведь его преследовали белорусские власти.
- Активист погиб возле стадиона "Динамо" на улице Грушевского. Его отец выразил сомнение в том, что виновных в убийстве найдут и накажут.
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