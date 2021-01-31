В столице Украины граждане собрались для чествования памяти Михаила Жизневского. Белорус был участником Революции Достоинства.

Источник: 24 канал

Жизневского убили на Майдане 22 января 2014 года, он погиб от пули "Беркута".

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В память о героях в Киеве состоялся Марш памяти. Предварительно Марш запланировали с 16:00 до 16:40, перед его началом граждане собрались на Михайловской площади возле памятника княгине Ольге.

Люди, собравшиеся на Михайловской площади, принесли с собой плакаты и на поддержку белорусского народа.

Возле памятника княгине Ольге собрались на Марш памяти: видео Анны Брыковой, 24 канал

Собрание на Михайловской площади: видео Анны Брыковой, 24 канал

Жители столицы прошли от Михайловской площади к народному мемориалу Жизневского. Горожане шагали с бело-красно-белыми флагами.

Жители столицы отправились с Михайловской площади: видео Анны Брыковой, 24 канал

В Киеве состоялся Марш памяти Жизневского: видео Анны Брыковой, 24 канал

Обратите внимание! 22 января 2021 года Михаилу могло бы исполниться 32 года. В тот день в Киеве около 200 человек с флагами Украины и Беларуси направлялись из Михайловской площади к мемориалу Жизневского. Там состоялось возложение цветов и вече.

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