В Киеве почтили украинских добровольцев: фото
В Киеве 14 марта состоялись торжества ко Дню украинского добровольца. В мероприятии приняли участие украинские ветераны.
Источник:Киевский городской совет
Участники мероприятия возложили цветы к памятнику добровольцу. Также почтили память погибших молитвой.
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Как прошло мероприятие в Киеве
Заместитель председателя КГГА Марина Хонда вручила добровольцам благодарности от мэра Киева Виталия Кличко.
Добровольцы стали началом добровольческого движения, которое в самые сложные времена остановило агрессора...Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живы, пока мы их помним,
– подчеркнула чиновник.
По словам Хонды, всего в составе добровольческих батальонов были около 3200 киевлян.
Празднование Дня добровольца в Киеве / Фото КГГА:
День добровольца в Украине: что надо знать
- Президент Владимир Зеленский отметил украинских добровольцев наградами. Он наградил орденом "За мужество" III степени 67 защитников, среди них 64 – посмертно.
- Другие политики и известные украинцы также поздравили добровольцев.
- По всей Украине воинов почтили маршами, возложением цветов и концертами.
День добровольца в Украине, смотрите видео:
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