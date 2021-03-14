В Киеве 14 марта состоялись торжества ко Дню украинского добровольца. В мероприятии приняли участие украинские ветераны.

Участники мероприятия возложили цветы к памятнику добровольцу. Также почтили память погибших молитвой.

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Как прошло мероприятие в Киеве

Заместитель председателя КГГА Марина Хонда вручила добровольцам благодарности от мэра Киева Виталия Кличко.

Добровольцы стали началом добровольческого движения, которое в самые сложные времена остановило агрессора...Я искренне благодарю ветеранов, которые приняли на себя первый удар и с достоинством выстояли. И светлая память погибшим героям, ведь они живы, пока мы их помним,

– подчеркнула чиновник.

По словам Хонды, всего в составе добровольческих батальонов были около 3200 киевлян.