В Киеве 18 апреля спасатели нашли аж 3 боевых артиллерийских снаряда – 2 в Деснянском районе на улице Курчатова, 13. Кто-то прикрепил их на почтовый ящик в подъезде. А еще в Дарницком районе нашли мину.

Все опасные предметы были обезврежены на полигоне. Пока неизвестно, есть ли связь между двумя случаями.

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Какие снаряды нашли

Пресс-служба ГСЧС пишет, что вторую опасную находку обнаружили на улице Бориспольской. Там был артиллерийский снаряд Д-122 миллиметров и минометная мина Д-50 миллиметров. На Лесном массиве обнаружили два артиллерийских снаряда Д-122 миллиметров и Д-76 миллиметров.

Вероятно речь идет о боевых припасах времен Второй мировой войны.

Также сообщается, что спасатели от начала 2021 года на территории Киева изъяли и обезвредили 73 взрывоопасных предмета времен Второй мировой войны.

Недавно в Киеве на станции метро задержали пьяных мужчин с боевыми гранатами. А пенсионер из Николаевской области использовал артиллерийский снаряд как подставку для домашних дел.