В Киеве под землю провалились трактор и грузовик с прицепом: видео
8 июля 2021 , 11:31Читати новину українською
Источник:24 канал
Два чрезвычайных происшествия, связанные с провалами транспортных средств, произошли в Киеве 6 и 7 июля. В Соломенском районе под землю ушел грузовик с прицепом, а в Дарницком – трактор.
Как отметили в "Киевской службе спасения", извлекать фуру с наполненным песком прицепом пришлось спасателям. Эвакуация заняла около 2 часов.
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Чтобы освободить грузовик, специалисты разгрузили прицеп и вытащили машину из ямы.
Что известно о падении фуры в коллектор в Киеве
- Грузовик с песком провалился в коллектор на Янтарной улице. Выбраться из глубокой ямы самостоятельно водитель грузовика не мог.
- На помощь поспешили бойцы КАРС, которые с помощью экскаватора разгрузили песок и вытащили транспортное средство.
- В результате инцидента никто не пострадал.
Смотрите видео, как вытаскивают грузовик из коллектора в Киеве:
Трактор чуть не остался без колес
- Похожий инцидент произошел 7 июля на улице Алматынской. Трактор, который ехал на стройку, провалился под землю правыми задними колесами.
- В результате аварии трактор оказалась на задней оси.
- Вытаскивать трактор из-под асфальта пришлось с помощью спецтехники.
Под асфальтом оказалась часть кузова трактора / Фото "Киев медиа"