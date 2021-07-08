В Киеве под землю провалились трактор и грузовик с прицепом: видео

8 июля 2021 , 11:31
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Источник:

24 канал

Два чрезвычайных происшествия, связанные с провалами транспортных средств, произошли в Киеве 6 и 7 июля. В Соломенском районе под землю ушел грузовик с прицепом, а в Дарницком – трактор.

Как отметили в "Киевской службе спасения", извлекать фуру с наполненным песком прицепом пришлось спасателям. Эвакуация заняла около 2 часов.

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Чтобы освободить грузовик, специалисты разгрузили прицеп и вытащили машину из ямы.

Что известно о падении фуры в коллектор в Киеве

  • Грузовик с песком провалился в коллектор на Янтарной улице. Выбраться из глубокой ямы самостоятельно водитель грузовика не мог.
  • На помощь поспешили бойцы КАРС, которые с помощью экскаватора разгрузили песок и вытащили транспортное средство.
  • В результате инцидента никто не пострадал.

Смотрите видео, как вытаскивают грузовик из коллектора в Киеве:

Трактор чуть не остался без колес

  • Похожий инцидент произошел 7 июля на улице Алматынской. Трактор, который ехал на стройку, провалился под землю правыми задними колесами.
  • В результате аварии трактор оказалась на задней оси.
  • Вытаскивать трактор из-под асфальта пришлось с помощью спецтехники.


Под асфальтом оказалась часть кузова трактора / Фото "Киев медиа"

Автор: Олексій Чибісов