По словам Бугайчука, полиция жестко задержала неизвестного мужчину. Его якобы били и таскали по асфальту.

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Что рассказал Бугайчук

"Друзья, на Кирилловской снова пытают. Прошу адвокатов", – написал он в фейсбуке.

Бугайчук также опубликовал видео на котором неизвестный мужчина сидит на асфальте, опершись на машину полиции.

Как рассказал Бугайчук, он просто стал свидетелем события. А мужчина совершенно посторонний человек и он не имеет к задержанию никакого отношения. Об этом сообщает сайт издания "Сегодня".

Комментарий полиции

Впрочем, правоохранители про избиения не говорят – сообщают, что задержали мужчину с наркотиками. Его личность не известна.

Избиение художника Мити Бугайчука: факты