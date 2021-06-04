По словам Бугайчука, полиция жестко задержала неизвестного мужчину. Его якобы били и таскали по асфальту.
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Что рассказал Бугайчук
"Друзья, на Кирилловской снова пытают. Прошу адвокатов", – написал он в фейсбуке.
Бугайчук также опубликовал видео на котором неизвестный мужчина сидит на асфальте, опершись на машину полиции.
Как рассказал Бугайчук, он просто стал свидетелем события. А мужчина совершенно посторонний человек и он не имеет к задержанию никакого отношения. Об этом сообщает сайт издания "Сегодня".
Комментарий полиции
Впрочем, правоохранители про избиения не говорят – сообщают, что задержали мужчину с наркотиками. Его личность не известна.
Избиение художника Мити Бугайчука: факты
- В Киеве на Подоле в ночь на 19 мая полиция жестко задержала художника Дмитрия Бугайчука. Правоохранители сломали мужчине нос и держали в наручниках несколько часов.
- Такие действия, по словам полиции, обусловленные тем, что задержанный якобы сопротивлялся, был пьян и предположительно выбросил пакетик с наркотиками.
- В то же время правоохранители начали служебное расследование, которое оценит правомерность действий полицейских.