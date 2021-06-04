В Киеве полиция якобы избила мужчину: это произошло там, где задержали художника Бугайчука

В Киеве на улице Кирилловской, на Подоле, полиция якобы избила мужчину. Об этом заявил художник Дмитрий Бугайчук, который недавно пострадал от рук правоохранителей на той же улице.

По словам Бугайчука, полиция жестко задержала неизвестного мужчину. Его якобы били и таскали по асфальту.

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Что рассказал Бугайчук

"Друзья, на Кирилловской снова пытают. Прошу адвокатов", – написал он в фейсбуке.

Бугайчук также опубликовал видео на котором неизвестный мужчина сидит на асфальте, опершись на машину полиции.

Как рассказал Бугайчук, он просто стал свидетелем события. А мужчина совершенно посторонний человек и он не имеет к задержанию никакого отношения. Об этом сообщает сайт издания "Сегодня".

Комментарий полиции

Впрочем, правоохранители про избиения не говорят – сообщают, что задержали мужчину с наркотиками. Его личность не известна.

Избиение художника Мити Бугайчука: факты