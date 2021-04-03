Киевский департамент транспорта сообщил о продаже спецбилетов в интернете. Национальная полиция начала расследование против спекулянтов.

В Киеве начали выдавать пропуска 2 апреля. В тот же день в управлении транспорта обнаружили объявления в соцсетях о продаже таких документов.

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Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, работники которых работают на предприятиях и в учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.,

– отметили в департаменте.

Как получить пропуск

В КГГА руководитель организации должен подать письмо.

В нем должен указать название предприятия, реквизиты фирмы, количество работников и их адреса, обосновать причину получения проездных документов, контактное лицо и его номер телефона.

В зависимости от деятельности предприятия, пропуска будут выдавать по разным адресам. Их список можно найти здесь.

Важно! На каждом спецпропуске будет мокрая печать предприятия (учреждения), организации и подпись руководителя этого учреждения. Срок его действия – до 16 апреля.