Спекуляция спецпропусками: в Киеве подпольно продают проездные документы в локдаун
В Киеве подпольно продают спецпропуска / КГГА
Киевский департамент транспорта сообщил о продаже спецбилетов в интернете. Национальная полиция начала расследование против спекулянтов.
В Киеве начали выдавать пропуска 2 апреля. В тот же день в управлении транспорта обнаружили объявления в соцсетях о продаже таких документов.
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Подчеркиваем, что спецбилеты бесплатно выдаются тем организациям, работники которых работают на предприятиях и в учреждениях, обеспечивающих жизнедеятельность страны и города – это медицинские работники, правоохранители, работники жилищно-коммунальной сферы, рабочие супермаркетов и аптек, социальные работники и др.,
– отметили в департаменте.
Как получить пропуск
- В КГГА руководитель организации должен подать письмо.
- В нем должен указать название предприятия, реквизиты фирмы, количество работников и их адреса, обосновать причину получения проездных документов, контактное лицо и его номер телефона.
- В зависимости от деятельности предприятия, пропуска будут выдавать по разным адресам. Их список можно найти здесь.
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