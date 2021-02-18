В киевском метро 11 февраля произошла драка с участием якобы работников Службы безопасности Украины и семерых спортсменов. 16 февраля парням объявили подозрения в правонарушении.

Детали драки в Киеве

Инцидент произошел на станции метро "Университет", когда спортсмены возвращались домой с тренировки.

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Отец одного из парней рассказал, что молодые люди, среди которых были и несовершеннолетние, привлекли внимание якобы сотрудников СБУ, когда перепрыгнули турникеты.

Один из парней отстал и заходил в метро позже, и подходя к эскалатору увидел, что возле спуска стоит мужчина лет 30. Обходя его, парень споткнулся, потому что мужчина подставил ему подножку. На вопрос: "Зачем вы это делаете, я просто вас обходил?" услышал угрозы,

– рассказал мужчина.

По его словам, вероятный работник СБУ якобы был пьян. Он хотел, чтобы парень вернулся к нему, но тот продолжил движение по эскалатору.

"К мужчине подошел его друг и они вместе, догнали парня, обступили его с разных сторон. Далее движение вниз проходило с толкотней. Когда внизу это увидели друзья парня, конечно они пришли ему на помощь", – добавил отец.

Что известно о пострадавших

В результате драки один из нападавших оказался в больнице с переломом носа. Когда в ситуацию вмешались полицейские, то "работники СБУ" начали кричать на них и рассказывать о своих "высоких должностях".

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Их заставили вычистить материалы уголовного производства от всех упоминаний о запахе алкоголя. Сейчас руководство СБУ продолжает давить на следствие и врачей, с целью скрыть пребывание в состоянии алкогольного опьянения своих подчиненных и их преступные действия,

– рассказали в спортивном клубе JC Ippon.

По словам отца одного из парней, вероятный работник СБУ упал на станции и сейчас находится в больнице.

По данным фейсбук-страницы "Типичный Киев", из-за драки один из якобы сотрудников СБУ попал в реанимацию со сломанными черепом, носом и челюстью, гематомами и рваными ранами на лице. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.

Смотрите видео драки в метро:

Спортсменам изберут меру пресечения

18 февраля в Подольском районном суде парням должны избрать меру пресечения. Поэтому спортивный клуб JC Ippon ищет свидетелей происшествия.

Обратите внимание! Журналисты 24 канала пытаются связаться со Службой безопасности Украины для подтверждения или опровержения информации.