Сделал замечание – оказался в реанимации: в Киеве подрались спортсмены и работники СБУ
В киевском метро 11 февраля произошла драка с участием якобы работников Службы безопасности Украины и семерых спортсменов. 16 февраля парням объявили подозрения в правонарушении.
Источник:"Активные граждане"
Детали драки в Киеве
Инцидент произошел на станции метро "Университет", когда спортсмены возвращались домой с тренировки.
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Отец одного из парней рассказал, что молодые люди, среди которых были и несовершеннолетние, привлекли внимание якобы сотрудников СБУ, когда перепрыгнули турникеты.
Один из парней отстал и заходил в метро позже, и подходя к эскалатору увидел, что возле спуска стоит мужчина лет 30. Обходя его, парень споткнулся, потому что мужчина подставил ему подножку. На вопрос: "Зачем вы это делаете, я просто вас обходил?" услышал угрозы,
– рассказал мужчина.
По его словам, вероятный работник СБУ якобы был пьян. Он хотел, чтобы парень вернулся к нему, но тот продолжил движение по эскалатору.
"К мужчине подошел его друг и они вместе, догнали парня, обступили его с разных сторон. Далее движение вниз проходило с толкотней. Когда внизу это увидели друзья парня, конечно они пришли ему на помощь", – добавил отец.
Что известно о пострадавших
В результате драки один из нападавших оказался в больнице с переломом носа. Когда в ситуацию вмешались полицейские, то "работники СБУ" начали кричать на них и рассказывать о своих "высоких должностях".
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Их заставили вычистить материалы уголовного производства от всех упоминаний о запахе алкоголя. Сейчас руководство СБУ продолжает давить на следствие и врачей, с целью скрыть пребывание в состоянии алкогольного опьянения своих подчиненных и их преступные действия,
– рассказали в спортивном клубе JC Ippon.
По словам отца одного из парней, вероятный работник СБУ упал на станции и сейчас находится в больнице.
По данным фейсбук-страницы "Типичный Киев", из-за драки один из якобы сотрудников СБУ попал в реанимацию со сломанными черепом, носом и челюстью, гематомами и рваными ранами на лице. Сейчас он находится в тяжелом состоянии.
Смотрите видео драки в метро:
Спортсменам изберут меру пресечения
18 февраля в Подольском районном суде парням должны избрать меру пресечения. Поэтому спортивный клуб JC Ippon ищет свидетелей происшествия.
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