Спор начался неподалеку от станции метро "Красный Хутор". Видео этой драки обнародовали 31 мая.

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Доподлинно неизвестно, почему водители начали драться. Однако в подписи к видео написали, что это произошло, поскольку они “не поделили остановку”.

На одной из маршруток, возле которых это случилось видно ее номер – 503. Также на ней есть надпись "Кийтранс".

Во время спора мужчины кричат и недолго толкаются. Один из них даже плевал в своего оппонента. Их пытался разнять один мужчина в светлой куртке.

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