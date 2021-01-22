В Киеве вечером 21 января трое журналистов подрались с неизвестными мужчинами. Впоследствии последние скрылись, а представители СМИ написали заявления в полицию. Правоохранители уже открыли уголовное дело.

Деталі бійки за участі журналістів

Конфлікт виник на вулиці Євгена Коновальця у Печерському районі столиці. Про це повідомили у Міністерстві внутрішніх справ.

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Подія не пов'язана із професійною діяльністю постраждалих,

– зауважили у відомстві.

Троє журналістів поверталися додому. Між ними та невідомими особами виник конфлікт, у результаті якого невідомі нанесли тілесні ушкодження представникам ЗМІ та втекли.

Після бійки журналісти викликали правоохоронців та звернулися за медичною допомогою до лікарні. Двоє потерпілих написали заяви про вчинення правопорушення.

Зверніть увагу! За даними "Інтерфакс-Україна", журналісти виявилися працівниками "Радіо Свободи".

За цим фактом правоохоронці відкрили кримінальне провадження за статтею про умисне легке тілесне ушкодження.

Наразі встановлюють всіх учасників події.