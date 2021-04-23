В Киеве власти утвердили особые требования к проведению религиозных мероприятий во время эпидемии коронавируса. В КГГА подробно объяснили как должны работать церкви на Пасху.

Город рекомендует религиозным организациям обеспечить трансляции богослужений на украинских телеканалах, через интернет. А руководители церквей и религиозных организаций должны ориентировать прихожан воздержаться от посещения храмов в дни празднований Вербного воскресенья и Пасхи для их безопасности.

Ранее мы писали об этом Кличко рассказал, как должны работать церкви в Киеве на Пасху

Рекомендации от КГГА

Во время посещения религиозных мероприятий прихожане должны пользоваться защитными масками.

К посещению мероприятий не должны допускать прихожан с признаками острых респираторных заболеваний.

Перед проведением богослужений должны проводить мониторинг состояния здоровья священнослужителей.

В культовых сооружениях до начала и после завершения богослужений – делать проветривание и дезинфекцию.

Количество посетителей на богослужениях должно быть ограничено из расчета один человек на 10 квадратных метров здания или помещения.

Если религиозное мероприятие проводится на открытом воздухе, между собравшимися должны обеспечить соблюдение дистанции 1,5 метра (за исключением членов одной семьи, живущих вместе).

О работе волонтеров

Также церкви и религиозные организации должны обеспечить работу волонтеров из числа прихожан и провести для них обязательный инструктаж по организации соблюдения противоэпидемических мероприятий.

Волонтеров необходимо обеспечить масками из расчета 1 маска на 3 часа работы и антисептиками, провести соответствующее обучение по использованию и обезвреживанию отработанных масок, салфеток.

У входа в церковные сооружения должны быть размещены станции дезинфекции рук, и не допускаться скопления людей.

Без поцелуев

Почитание святынь (Креста, икон, святых мощей) рекомендуют проявлять через поклонение перед ними, без целования.

Освящение пасхальных корзин церкви должны проводить только за пределами храма с соблюдением расстояния не менее 1,5 метра между прихожанами. На территории должна быть нанесена маркировка для соблюдения безопасных санитарных расстояний и дежурства волонтеров.

Власть встречалась с представителями церквей

Виталий Кличко и городская власть встречалась с представителями всех конфессий и призывала их соблюдать правила и ограничения и разъяснить необходимость таких мер своим прихожанам.

Поскольку ситуация с заболеваемостью коронавирусом в Киеве пока остается сложной, главная задача – сделать все возможное, чтобы сохранить жизнь и здоровье людей, говорится в сообщении пресс-службы КГГА.