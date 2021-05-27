Когда это случилось – неизвестно, однако видео рейва обнародовали в сети 27 мая. Сколько времени продолжалось это "действо" также нет информации.

Тоже о вечеринке Несмотря на карантин, в известном львовском ресторане устроили масштабную вечеринку: видео

В вагоне метро в Киеве устроили вечеринку: видео телеграм-канала "Киев сейчас"

Подробнее об этом рейве

В телеграм-канале "Netipichnyi_Kharkov" написали, что молодые люди пришли в вагон с алкоголем. Однако, следует отметить, что ни на одном из видео его не видно. Также все, кто попал в кадр, были в масках.

За диджейским пультом стоял парень без футболки. Вероятно, он разделся, поскольку в вагоне было жарко. О том, что в вагоне трудно рейвить из-за жары, сказала автор одного из видео.

Отрыв молодежи в вагоне метро: видео телеграмм-канала "Netipichnyi_Kharkov"

Обратите внимание! Харьковские школьники 18 апреля устроили масштабную вечеринку возле Харьковского театра оперы и балета. Они игнорировали какие-либо противоэпидемические мероприятия. Хотя Харьковщина тогда была в красной зоне.